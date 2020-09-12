В Союзе архитекторов не планируют «взрывать Мавзолей» Ленина

Он отметил, что речь идет только о создании банка идей о дальнейшем применении Мавзолея вождя русской революции, отмечает Газета.ru.

«Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей», — цитирует Шумакова издание «Подъем».

Ранее в суььоту, 12 сентября, стало известно о конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Творческое состязание объявил Союз архитекторов России. В конкурсе могут принять участие профессионалы и любители. Победителя планируют объявить 13 ноября.

