В конце недели метеорологи обещают потепление

Однако, к концу недели ситуация на улице изменится.

«Во второй половине недели начнется повышение температуры и к выходным она вернется в рамки климатической нормы – ночью это около 0 градусов, днем воздух прогреется до +10 -12 градусов. Существенных осадков не ожидается», - заключил Старков.

Ранее НСН сообщала, что из-за ветра в столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности. До вечера вторника, 24 сентября, в Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с.



