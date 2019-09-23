В конце недели метеорологи обещают потепление
Ведущий метеоролог Gismeteo рассказал в эфире НСН, какой погоды ожидать на текущей неделе.
Синоптики прогнозируют к концу недели стабилизацию погодных условий и возвращение к сентябрьским температурным нормам.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН рассказал, стоит ли брать с собой зонты.
«Первая половина недели сохранит неустойчивую по-осеннему холодную погоду с порывистым ветром и с зарядами осадков. Среднесуточная температура останется на 4-6 градусов ниже климатической нормы и будет больше соответствовать середине октября месяца. В ночные часы ожидаются слабые заморозки. Днем температура воздуха будет прогреваться только до +7 - 9 градусов», - сказал метеоролог.
Однако, к концу недели ситуация на улице изменится.
«Во второй половине недели начнется повышение температуры и к выходным она вернется в рамки климатической нормы – ночью это около 0 градусов, днем воздух прогреется до +10 -12 градусов. Существенных осадков не ожидается», - заключил Старков.
Ранее НСН сообщала, что из-за ветра в столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности. До вечера вторника, 24 сентября, в Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с.
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