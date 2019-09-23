В столице продлили действие «желтого» уровня погодной опасности
Из-за ветра в столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности. Как заявили в Гидрометцентре, до вечера вторника, 24 сентября, в Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с, отмечает RT.
АГН Москва подчёркивает, что жителям столицы рекомендовали оказаться от длительных прогулок, а автомобилистам не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.
Раннее НСН писала, что холодная погода в европейской части России сохранится в течение всей новой недели. Как сообщили в Гидрометцентре, средняя суточная температура ожидается на уровне плюс 6-7 градусов. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что такая погода характерна больше для октября, чем для сентября.
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