В столице продлили действие «желтого» уровня погодной опасности

Из-за ветра в столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности. Как заявили в Гидрометцентре, до вечера вторника, 24 сентября, в Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с, отмечает RT.

АГН Москва подчёркивает, что жителям столицы рекомендовали оказаться от длительных прогулок, а автомобилистам не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.