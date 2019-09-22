Москвичей ожидает ясная погода на следующей неделе

Ясные дни наступят в Москве со вторника следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При солнечной погоде днем ночью в Москве и Подмосковье возможны заморозки.

«Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», - сообщил метеоролог телеканалу РЕН ТВ.

По словам Вильфанда, перепады температур днем и ночью составят от +10 градусов до минусовых показателей термометра.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, какая погода на выходных ждет жителей Москвы и Подмосковья.

