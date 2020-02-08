В Конституции России предложили закрепить защиту русского языка
С предложением закрепить в преамбуле Основного закона положения о защите русского языка выступили члены общественного совета при Минкульте РФ. Соответствующая инициатива направлена в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте Минкульта.
Разработчики инициативы предложили закрепить в Конституции такие формулировки, как «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение».
Идею поддержал член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Карен Шахназаров. Российский режиссер пообещал, что предложения будут «однозначно будут обсуждаться».
Инициатива была разработана в ходе внеочередного рабочего совещания в Минкульте 7 февраля в присутствии главы ведомства Николая Овсиенко.
Ранее НСН сообщала, что в Конституцию внесено 89 поправок. В связи с этим срок работы группы, рассматривающей эти инициативы, продлен до 14 февраля.
Напомним олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эфире НСН заявила, что власти ожидают на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию около 80% россиян. Парламентарий рассказала, что Госдума уже приняла поправки в Основной закон в первом чтении.
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