В Конституции России предложили закрепить защиту русского языка

С предложением закрепить в преамбуле Основного закона положения о защите русского языка выступили члены общественного совета при Минкульте РФ. Соответствующая инициатива направлена в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Разработчики инициативы предложили закрепить в Конституции такие формулировки, как «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение».