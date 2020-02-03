Журова: 80% россиян должны прийти на голосование по Конституции

Светлана Журова: «Иногда складывается впечатление, что страны начали соревноваться в том, где меньше людей будет заражено, и, надеюсь, что Россия здесь победит. Для этого Россия, в том числе, приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Понятно, что категорически не нужны проблемы с этим вирусом, хотя мы прекрасно понимаем, и от гриппа люди умирают, есть и другая статистика. Но все-таки, когда появляются такие масштабные эпидемии, никакая страна не хочется быть эпицентром заболевания», – отмечает Светлана Журова в эфире НСН.

