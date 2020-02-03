Журова: 80% россиян должны прийти на голосование по Конституции

3 февраля 202022:00

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Более 17 тысяч китайцев заражены коронавирусом

В Китае число зараженных новым коронавирусом превысило 17 тысяч. Еще более ста пятидесяти человек заболели за пределами Китая, зафиксирован один случай летального исхода. В России же не выявлено новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалась о двух заболевших жителях Китая на территории нашей страны.

Светлана Журова: «Иногда складывается впечатление, что страны начали соревноваться в том, где меньше людей будет заражено, и, надеюсь, что Россия здесь победит. Для этого Россия, в том числе, приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Понятно, что категорически не нужны проблемы с этим вирусом, хотя мы прекрасно понимаем, и от гриппа люди умирают, есть и другая статистика. Но все-таки, когда появляются такие масштабные эпидемии, никакая страна не хочется быть эпицентром заболевания», – отмечает Светлана Журова в эфире НСН. 

2

ВЦИОМ: Большинство россиян одобрят поправки в Конституцию

Около 80% россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это следует из данных опроса ВЦИОМ. В свою очередь, в «Левада-центре» не верят таким результатам.

Светлана Журова: «Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме. В первом чтении мы их приняли, теперь готовится второе чтение. Будет еще всенародное голосование. И как раз, видимо, эти 80% россиян, если они поддерживают поправки, их мы увидим на избирательных участках», – комментирует она специально для НСН. 

3

Популярность электронных книг возросла

Продажи электронных и аудиокниг в России по итогам 2019 года выросли на 35 процентов, до 6,5 миллиардов рублей. Эксперты считают, что росту сегмента помогает то, что цены в нем растут медленнее, чем на печатные книги.

Светлана Журова: «Мы всегда опасались, что сегмент электронных и аудиокниг будет забивать производство и продажи печатных изданий. Так как мы приняли определенные нормы для того, чтобы те магазины, которые занимаются продажами печатных книг, давать им некие преференции, то я надеюсь, что это изменит ситуацию по продажам», – говорит она НСН

4

Сборная России завоевала бронзу на юношеском чемпионате мира по биатлону

Российские биатлонисты Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв завоевали бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Золото выиграли норвежцы. Серебряными призёрами стали чехи.

Светлана Журова: «Не могу не сказать о чемпионате мира среди юношей, потому что осталось два года до Олимпиады в Пекине, поэтому очень важно, как выступает наша молодежь. Они завоевали пять золотых, три серебряных, одну бронзовую медали. Мне нравится нынешняя подготовка наших ребят. И через два года они могут быть в отличной форме в Пекине», – рассказывает Светлана Журова в беседе с НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Светлана Журова
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