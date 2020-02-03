Журова: 80% россиян должны прийти на голосование по Конституции
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Более 17 тысяч китайцев заражены коронавирусом
В Китае число зараженных новым коронавирусом превысило 17 тысяч. Еще более ста пятидесяти человек заболели за пределами Китая, зафиксирован один случай летального исхода. В России же не выявлено новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалась о двух заболевших жителях Китая на территории нашей страны.
Светлана Журова: «Иногда складывается впечатление, что страны начали соревноваться в том, где меньше людей будет заражено, и, надеюсь, что Россия здесь победит. Для этого Россия, в том числе, приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Понятно, что категорически не нужны проблемы с этим вирусом, хотя мы прекрасно понимаем, и от гриппа люди умирают, есть и другая статистика. Но все-таки, когда появляются такие масштабные эпидемии, никакая страна не хочется быть эпицентром заболевания», – отмечает Светлана Журова в эфире НСН.
ВЦИОМ: Большинство россиян одобрят поправки в Конституцию
Около 80% россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это следует из данных опроса ВЦИОМ. В свою очередь, в «Левада-центре» не верят таким результатам.
Светлана Журова: «Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме. В первом чтении мы их приняли, теперь готовится второе чтение. Будет еще всенародное голосование. И как раз, видимо, эти 80% россиян, если они поддерживают поправки, их мы увидим на избирательных участках», – комментирует она специально для НСН.
Популярность электронных книг возросла
Продажи электронных и аудиокниг в России по итогам 2019 года выросли на 35 процентов, до 6,5 миллиардов рублей. Эксперты считают, что росту сегмента помогает то, что цены в нем растут медленнее, чем на печатные книги.
Светлана Журова: «Мы всегда опасались, что сегмент электронных и аудиокниг будет забивать производство и продажи печатных изданий. Так как мы приняли определенные нормы для того, чтобы те магазины, которые занимаются продажами печатных книг, давать им некие преференции, то я надеюсь, что это изменит ситуацию по продажам», – говорит она НСН.
Сборная России завоевала бронзу на юношеском чемпионате мира по биатлону
Российские биатлонисты Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв завоевали бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Золото выиграли норвежцы. Серебряными призёрами стали чехи.
Светлана Журова: «Не могу не сказать о чемпионате мира среди юношей, потому что осталось два года до Олимпиады в Пекине, поэтому очень важно, как выступает наша молодежь. Они завоевали пять золотых, три серебряных, одну бронзовую медали. Мне нравится нынешняя подготовка наших ребят. И через два года они могут быть в отличной форме в Пекине», – рассказывает Светлана Журова в беседе с НСН.
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