В конкурсе «Миссис Вселенная» впервые победила россиянка

Россиянка из Удмуртии Елена стала победительницей международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». Финал конкурса, который стартовал 30 января, прошёл в субботу, 4 февраля.

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«Тридцатичетырёхлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2022», — рассказали организаторы конкурса.

Уточняется, что в финале конкурса участвовали 120 женщин из разных государств. Жительница России впервые стала его победительницей.

Ранее представительница Соединенных Штатов Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года, который проходил в Новом Орлеане, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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