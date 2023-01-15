Представительница США победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница Соединенных Штатов Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года, который проходил в Новом Орлеане, сообщает РИА Новости.

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Филиппино-американка обошла участницу из Венесуэлы Аманду Дудамель, которой досталось второе место. На третьем месте — Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

Корону победительницы Габриэль получила из рук предыдущей «Мисс Вселенная» Харнааз Санду из Индии.

Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись на этапе отбора 16 полуфиналисток.

Ранее стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева и историк моды Александр Васильев в беседе с НСН оценили костюм россиянки Анны Линниковой, которая вышла в полуфинал проходящего в США конкурса красоты «Мисс Вселенная».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Конкурс Красоты
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