В комитете Госдумы по транспорту осудили идею отмены транспортного налога
Все хотят хорошие дороги, новые знаки и цифровые табло - на это и идет транспортный налог, заявил НСН Евгений Москвичев.
Если автомобиль эксплуатируется всего раз в год, то владелец все равно должен платить транспортный налог, бесплатно ездить нельзя, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога. Авторы инициативы считают, что более справедливой выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов. Москвичев заверил, что в России не хватит контролеров, чтобы следить за использованием 60 миллионов автомобилей.
«Я не разделяю подобный подход. Транспортный налог – налог региональный. Я считаю, что даже в случаях, когда машина раз в году выезжает, то надо платить за содержание дорог. Если машина не эксплуатируется, то ее можно просто не регистрировать. Кроме того, мы не можем определить, используется автомобиль или нет. Такой закон просто не будет работать. У нас 60 миллионов машин. Мы что, за каждым будет смотреть? У нас нет столько контролеров. Мы, наоборот, говорим о том, что гражданам России нужно больше доверять, меньше контролировать бизнес и все остальное», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России один миллион 650 тысяч километров дорог, которые содержатся на транспортные налоги автовладельцев.
«Мы давно регионам сказали: «Уважаемые регионы, это ваш транспортный налог. Вы с лошадиной силы применяйте разумное ценообразование». Они и применяют: ветеранов освобождают, инвалидов тоже. Там много льгот. Нельзя ездить бесплатно. Надо же с чего-то брать налоги, это необходимо понимать. Я считаю, что транспортный налог – региональный. Регионы должны развиваться, улично-дорожная сеть должна становиться лучше, дворы должны быть красивее и так далее. Мы все хотим хорошие дороги, хорошие знаки, чтобы цифровые таблички предупреждали водителей об опасностях. Это же все просто так не появится. У нас один миллион 650 тысяч километров дорог. Авторы инициативы не думают о бюджете страны», - заключил депутат.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минтранс подготовил очередную редакцию ужесточенных требований к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Постановление кабмина должно вступить в силу 1 сентября, одновременно с № 197–ФЗ. Параллельно в проект постановления Минтранс добавил запрет на установку камер, фиксирующих скорость, ближе чем на один км друг от друга в населенных пунктах и ближе чем на пять километров – за городом. Пункт подразумевает и исключение – камеры можно ставить с любой частотой, если они нужны для устранения очага аварийности или если этого требует ГИБДД, напоминает «Радиоточка НСН».
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