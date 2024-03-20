В комитете Госдумы по транспорту осудили идею отмены транспортного налога

По его словам, в России один миллион 650 тысяч километров дорог, которые содержатся на транспортные налоги автовладельцев.



«Мы давно регионам сказали: «Уважаемые регионы, это ваш транспортный налог. Вы с лошадиной силы применяйте разумное ценообразование». Они и применяют: ветеранов освобождают, инвалидов тоже. Там много льгот. Нельзя ездить бесплатно. Надо же с чего-то брать налоги, это необходимо понимать. Я считаю, что транспортный налог – региональный. Регионы должны развиваться, улично-дорожная сеть должна становиться лучше, дворы должны быть красивее и так далее. Мы все хотим хорошие дороги, хорошие знаки, чтобы цифровые таблички предупреждали водителей об опасностях. Это же все просто так не появится. У нас один миллион 650 тысяч километров дорог. Авторы инициативы не думают о бюджете страны», - заключил депутат.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минтранс подготовил очередную редакцию ужесточенных требований к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Постановление кабмина должно вступить в силу 1 сентября, одновременно с № 197–ФЗ. Параллельно в проект постановления Минтранс добавил запрет на установку камер, фиксирующих скорость, ближе чем на один км друг от друга в населенных пунктах и ближе чем на пять километров – за городом. Пункт подразумевает и исключение – камеры можно ставить с любой частотой, если они нужны для устранения очага аварийности или если этого требует ГИБДД, напоминает «Радиоточка НСН».

