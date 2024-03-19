ФНС прогнозирует рост поступлений налогов в 2024 году на 12%
Федеральная налоговая служба (ФНС) прогнозирует рост поступлений налогов в 2024 году на 12%, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.
Отмечается, что прогнозируемая сумма составит 52,5 трлн рублей. Поступления от налога на доходы граждан по повышенной ставке в 15% вырастут на 75%, до 280 млрд рублей. Ожидается, что в консолидированный бюджет регионов поступит 16,8 трлн рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Парламентской газете» планы властей увеличить ставку НДФЛ до 15% для тех, у кого доход свыше миллиона рублей в год (83,3 тысячи в месяц), и до 20% для россиян с доходом от пяти миллионов рублей в год. Он выразил уверенность, что закон примут уже этой весной.
Увеличение ставки НДФЛ для тех, у кого доход свыше миллиона рублей в год, не приведет к тому, что работодатели начнут выплачивать «серую» зарплату», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru