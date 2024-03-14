В московском транспорте появятся ИИ-сервисы

В работу столичного транспорта к 2030 году внедрят целый ряд умных сервисов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте, на городском транспорте уже действует оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра», система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По мнению градоначальника, эти проекты на базе искусственного интеллекта «значительно повысили комфорт и безопасность ежедневных поездок по городу».

К 2030 году на планируется внедрить еще несколько сервисов, основанных на нейросетях.

Речь о системах с элементами беспилотного вождения, что касается в первую очередь, трамваев и поездов метро. Так будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики и динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках.

Транспорт будет работать в зависимости от спроса пассажиров. Появится онлайн-выбор зарядной станции для электробусов. Транспортные сервисы внедрят в экосистемы ведущих российских компаний, отметил Собянин. Власти полагают, что в результате общественный транспорт в мегаполисе станет «еще надежнее и популярнее у пассажиров».

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что операторы аренды электросамокатов Москвы введут в своих приложениях идентификацию и рейтинг пользователей, а также тестирование на знание правил дорожного движения.

