В Китае заявили о снижении распространения коронавируса за границей Хубэя

Положительная динамика «демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания», считает Ми Фэн.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала распространение заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру число зараженных превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. В России первые два случая коронавируса были выявлены у граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области.

По мнению экономиста Василия Колташова, за ширмой коронавируса скрыт экономический кризис. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале. Колташов считает, что трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Однако, экономические процессы в КНР затрагивают много других стран.

