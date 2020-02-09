В Китае заявили о снижении распространения коронавируса за границей Хубэя
В Китае регистрируют снижение количества новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV почти на 43 процента. Исключением остается провинция Хубэй, отметил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Дынные официальной статистики свидетельствуют об уменьшении уровня заболевания. Так, 3 февраля в Китае выявлено 3235 заболевших, в том числе за пределами провинции Хубэй — 890 зараженных, 4 февраля — 3887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3694 и 707, 6 февраля — 3143 и 696, 7 февраля — 3399 и 558, 8 февраля — 2656 и 509, сообщает РИА Новости.
Положительная динамика «демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания», считает Ми Фэн.
Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала распространение заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру число зараженных превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. В России первые два случая коронавируса были выявлены у граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области.
По мнению экономиста Василия Колташова, за ширмой коронавируса скрыт экономический кризис. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале. Колташов считает, что трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Однако, экономические процессы в КНР затрагивают много других стран.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Онколог указал продукт, развивающий рак
- В Китае заявили о снижении распространения коронавируса за границей Хубэя
- Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
- Лех Валенса высмеял требования Варшавы о репарациях к Москве
- Военный психолог: Власти могут скрывать настоящий мотив стрелка в Таиланде