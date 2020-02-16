В Китае в два раза сократилась доля тяжелобольных коронавирусом
Число тяжелобольных короновирусом киграждан Китая по отношению к общему количеству зараженных сократилось более, чем в два раза – с 15,9% до 7,2%. Власти страны расценивают результат как показатель эффективности борьбы с заболеванием. Об этом заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн на пресс-конференции в воскресенье, 16 февраля.
«Согласно актуальным статистическим данным, в Ухане, Хубэе и по всей стране доля пациентов в тяжелом состоянии от общего числа подтверждённых случаев, очевидно, снижается», - цитирует Ми Фэна РИА «Новости».
Он отметил, что по данным на 28 января в Ухане доля тяжелобольных составляла 32,5% от общего числа зараженных, а к 15 февраля снизилась до 21,6%. В Хубэе в тот же промежуток количество тяжелобольных сократилось с 18,4% до 11,1% а по всей стране - с 15,9% до 7,2%.
«Эти изменения свидетельствуют о том, что усилия по профилактике и борьбе с заболеванием уже дают результаты», - сделал вывод представитель госкомитета по здравоохранению Китая.
По последним данным, число зараженных в КНР уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию присвоено официальное название – COVID-2019.
Ранее эксперты заявили в эфире НСН, что ВОЗ допустил заражение коронавирусом миллиардов людей. Карантинные меры были приняты уже после того, как COVID-19 успел распространиться в разных районах Китая и за его пределами. Эксперты призвали граждан соблюдать гигиену, не заниматься самолечением, а обращаться в медучреждения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украинские браконьеры, задержанные в Крыму, признали вину
- Костромские власти оправдались за шутку губернатора про борьбу с коррупцией
- В Китае в два раза сократилась доля тяжелобольных коронавирусом
- В Госдуме отреагировали на заявление РПЦ про гражданских жен-«бесплатных проституток»
- Костромской губернатор объявил борьбу с коррупцией страшнее коррупции