В Китае в два раза сократилась доля тяжелобольных коронавирусом

Число тяжелобольных короновирусом киграждан Китая по отношению к общему количеству зараженных сократилось более, чем в два раза – с 15,9% до 7,2%. Власти страны расценивают результат как показатель эффективности борьбы с заболеванием. Об этом заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн на пресс-конференции в воскресенье, 16 февраля.

«Согласно актуальным статистическим данным, в Ухане, Хубэе и по всей стране доля пациентов в тяжелом состоянии от общего числа подтверждённых случаев, очевидно, снижается», - цитирует Ми Фэна РИА «Новости».

Он отметил, что по данным на 28 января в Ухане доля тяжелобольных составляла 32,5% от общего числа зараженных, а к 15 февраля снизилась до 21,6%. В Хубэе в тот же промежуток количество тяжелобольных сократилось с 18,4% до 11,1% а по всей стране - с 15,9% до 7,2%.