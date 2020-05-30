В Китае отказались от версии происхождения COVID-19 на рынке в Ухани

Китайские учёные заявили, что рынок морепродуктов в китайской провинции Ухань не является источником распространения COVID-19. Так считают эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет издание Global Times.

Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания.

«Новый коронавирус существовал задолго до этого», - цитирует газета ученого.

ВОЗ направит в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса

Сообщается, что ученые, исследовав животных с уханьского рынка, не выявили у них коронавирус, отмечает RT.

Напомним, власти Китая объявили о вспышке COVID-19 в декабре 2019 года. ВОЗ признала пандемией распространение коронавируса нового типа 13 марта текущего года. По последним данным организации, в мире подтверждено более 5,2 млн случаев заражения новым коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:КитайКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры