В Китае отказались от версии происхождения COVID-19 на рынке в Ухани

Китайские учёные заявили, что рынок морепродуктов в китайской провинции Ухань не является источником распространения COVID-19. Так считают эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет издание Global Times.

Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания.

«Новый коронавирус существовал задолго до этого», - цитирует газета ученого.