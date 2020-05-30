В Китае отказались от версии происхождения COVID-19 на рынке в Ухани
Китайские учёные заявили, что рынок морепродуктов в китайской провинции Ухань не является источником распространения COVID-19. Так считают эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет издание Global Times.
Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания.
«Новый коронавирус существовал задолго до этого», - цитирует газета ученого.
Сообщается, что ученые, исследовав животных с уханьского рынка, не выявили у них коронавирус, отмечает RT.
Напомним, власти Китая объявили о вспышке COVID-19 в декабре 2019 года. ВОЗ признала пандемией распространение коронавируса нового типа 13 марта текущего года. По последним данным организации, в мире подтверждено более 5,2 млн случаев заражения новым коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
397 тыс.+8 952 / сут.
Умерли
4 555+181 / сут.
Выздоровели
167 тыс.+8 212 / сут.
- СМИ: Трамп и Меркель поругались из-за «Северного потока»-2
- В Китае отказались от версии происхождения COVID-19 на рынке в Ухани
- Захарова отреагировала на разрыв США отношений с ВОЗ
- Оперштаб: В Москве скончались еще 78 пациентов с коронавирусом
- Голикова: Умерших с коронавирусом решено разделить на несколько групп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru