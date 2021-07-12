В Китае опровергли информацию о планах по признанию вакцин с Россией

Информация в СМИ о том, что Россия и Китай договорились о взаимном признании вакцин от коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщили в генконсульстве КНР во Владивостоке.

Отмечается, что никаких договоренностей не было достигнуто, генконсульство не владеет соответствующей информацией. Речь идет о китайской вакцине CoronaVac и российском препарате «Спутник V».