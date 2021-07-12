В Китае опровергли информацию о планах по признанию вакцин с Россией

Информация в СМИ о том, что Россия и Китай договорились о взаимном признании вакцин от коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщили в генконсульстве КНР во Владивостоке.

Отмечается, что никаких договоренностей не было достигнуто, генконсульство не владеет соответствующей информацией. Речь идет о китайской вакцине CoronaVac и российском препарате «Спутник V».

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Накануне портал Deita.ru опубликовал информацию о том, что скоро страны официально сообщат о взаимном признании вакцин против коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, сожалеющего о том, что Греция допускает в страну людей, привитых российскими и китайскими вакцинами от коронавируса. Захарова отметила, что подобное недопустимое заявление французских дипломатов оказалось не первым. По ее мнению, необходимо говорить о политической позиции всей страны.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КитайВакцина
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