Суд Санкт-Петербурге рассмотрит иск о выселении из квартиры кошки и попугая

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск местного жителя к своей соседке о выселении из квартиры домашних животных, сообщает РИА Новости.

Гражданин Михайлов рассказал суду, что приобрёл две комнаты в квартире, а третья принадлежит ответчице, которая содержит кошку и попугая, при этом «осуществляя уход» за ними «в местах общего пользования».

По словам истца, врачи рекомендовали его детям не контактировать с животными и птицами, поэтому он предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но безуспешно. Поэтому Михайлов «не может находиться в своей жилой собственности, так как это негативно отражается на состоянии здоровья детей».

В итоге мужчина обратился в суд с иском, в котором требует обязать ответчицу удалить кошку и попугая из квартиры, а также взыскать с неё 10 тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей.

