В Кирове предлагают купить кошку почти за 1,5 млн рублей на счастье
В Кирове продается кошка стоимостью 1 479 999 рублей.
«Такая стоимость обусловлена уникальностью предложения — часть средств будет потрачена в личных целях, а другая часть пущена на благотворительные проекты с предоставлением отчета для покупателя по необходимости», — поясняет продавец в интернет- объявлении.
По его словам, «доказано временем, проверено предками», что непородистая кошка способна приносить удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи.
Сообщается, что кошка стерилизована, имеет ветпаспорт.
Ранее руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачёв в эфире НСН попросил россиян не отказываться от питомцев из-за опасений коронавируса — кошки не заражают людей, подчеркнул он.
«Дело в том, что коронавирус у кошек — давно известная болезнь. Мы её называем «кошачий грипп». Если кошка больная, её просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку», - предупредил артист.
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