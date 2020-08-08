Стали известны любимые породы кошек у россиян
Мейн-куны, британские, сибирские и бенгальские кошки пользуются наибольшей популярностью у россиян. Такие данные раскрыла президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».
Россиян привлекают противоположные породы. Бенгальские – потому что похожи на плюшевых мишек, бенгальские - из-за сходства с дикими сородичами.
«По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании», – отметила Шевченко.
Также среди кошачьих у жителей России в фаворитах ориенталы, скоттиш-фолды и сфинксы.
Ранее руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачёв в эфире НСН попросил россиян не отказываться от питомцев из-за опасений коронавируса — кошки не заражают людей, подчеркнул он.
«Дело в том, что коронавирус у кошек — давно известная болезнь. Мы её называем «кошачий грипп». Если кошка больная, её просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку», - предупредил артист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru