«Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в текущем году не состоится в очном формате. Об этом заявила сопредседатель штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева, передает ТАСС.

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«Центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — указала Цунаева.

Сопредседатель отметила, что решение связано с существующими угрозами общественной безопасности. В 2024 году празднование пройдет в других форматах. Как отметила Цунаева, в России объявлен Год семьи, и в штабе рассчитывают, что в акциях «будут принимать участие именно семьи».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияБессмертный Полк

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