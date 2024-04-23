«Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате
Шествие «Бессмертного полка» в текущем году не состоится в очном формате. Об этом заявила сопредседатель штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева, передает ТАСС.
«Центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — указала Цунаева.
Сопредседатель отметила, что решение связано с существующими угрозами общественной безопасности. В 2024 году празднование пройдет в других форматах. Как отметила Цунаева, в России объявлен Год семьи, и в штабе рассчитывают, что в акциях «будут принимать участие именно семьи».
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