В Новой Москве начинают строительство коронавирусных корпусов

Власти Москвы приступают к строительству лечебных корпусов корнавирусного медицинского центра. Об этом сообщил в понедельник заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительные работы в Новой Москве начнутся через два дня. Через три дня к площадке будущей больницы проложат газопровод и электрокабель длиной по 12 км каждый. Там же бурятся скважины для водозаборной станции, рассказал Бочкарёв. Одновременно власти начали оформлять торги и тендеры на поставку строительных материалов и медицинского оборудования.

«Перед нами стоит задача построить инфекционный центр в максимально короткие сроки, сейчас дорога каждая минута, в целом счет идет на недели», - рассказал заместитель мэра.

Уже известно, что инфекционный центр площадью 70 тысяч кв. метров будет рассчитан на 500 мест. Также предусмотрен блок для проживания врачей, которые будут работать в этом центре.

По последним данным, в России коронавирус диагностирован уже более чем у 93 человек. Власти РФ ограничили авиасообщение со странами Европы.

