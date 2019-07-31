«Очередной кидок». На Украине оценили возможную приватизацию госбанков

«Ну это просто вписывается в концепцию новой власти, которая заявляла вывод государства из экономики. Да ничем это предположительно не грозит украинскому населению, рынок скажет, что ваши сбережения накрылись медным тазом, они решили распрощаться с государственными обязательствами и пожелают населению всего хорошего. У населения денег и так нет. Находятся люди, которые покупают государственные облигации, но это 1,5 % населения, которые получили выгоду от переворота в стране. Я не могу сказать, что это положительное решение, оно не доведет до добра. Это будет схема, по которой будут изыматься остатки средств у населения, однако никакие гарантии государство нести не будет. Потому что мы видели, как решались эти вопросы раньше. Фонды составлялись, но население никаких компенсаций не получало. Получали их только те, кто был приближен к этой власти. Так что это очередной кидок населения», - сообщил он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Колташов в эфире НСН заявил, что Зеленский продолжит сотрудничество с МВФ, но на первых порах будет делать это скрыто от оппозиции. По словам эксперта, сотрудничество с МФВ приведёт президента Зеленского к краху, как это случилось с Порошенко.

