В Киеве после взрывов загорелся Нацбанк Украины

В украинской столице после взрывов загорелось здание Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится на странице НБУ в одной из социальных сетей.

Отмечается, что утром 1 января крыша офиса Нацбанка в Печерском районе Киева загорелась при атаке беспилотников.

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В результате происшествия были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий. Позже специалисты Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины ликвидировали возгорание.

До этого представители украинских Воздушных сил заявили, что в ночь на 1 января Украина подверглась атаке более чем 100 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Шостке прогремели взрывы.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:Нацбанк УкраиныБеспилотникиПожарВзрывКиев

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