В Киеве после взрывов загорелся Нацбанк Украины

В украинской столице после взрывов загорелось здание Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится на странице НБУ в одной из социальных сетей.

Отмечается, что утром 1 января крыша офиса Нацбанка в Печерском районе Киева загорелась при атаке беспилотников.