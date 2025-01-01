В Киеве после взрывов загорелся Нацбанк Украины
В украинской столице после взрывов загорелось здание Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится на странице НБУ в одной из социальных сетей.
Отмечается, что утром 1 января крыша офиса Нацбанка в Печерском районе Киева загорелась при атаке беспилотников.
В результате происшествия были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий. Позже специалисты Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины ликвидировали возгорание.
До этого представители украинских Воздушных сил заявили, что в ночь на 1 января Украина подверглась атаке более чем 100 БПЛА.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Шостке прогремели взрывы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru