МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине

На Украине ВС России нанесли удар высокоточным оружием по заводу, производящему пороховые заряды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные также применили БПЛА. При этом кроме объекта ВПК, ВС РФ смогли поразить один из военных аэродромов на Украине.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что несколько украинских объектов подверглись массированной ракетной атаке. Отмечалось, что они были поражены ракетами Х-101, Х-22 и «Калибрами». По предварительной информации, большинство из этих объектов располагаются в центре и на западе Украины.