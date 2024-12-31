МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине
На Украине ВС России нанесли удар высокоточным оружием по заводу, производящему пороховые заряды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что российские военные также применили БПЛА. При этом кроме объекта ВПК, ВС РФ смогли поразить один из военных аэродромов на Украине.
До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что несколько украинских объектов подверглись массированной ракетной атаке. Отмечалось, что они были поражены ракетами Х-101, Х-22 и «Калибрами». По предварительной информации, большинство из этих объектов располагаются в центре и на западе Украины.
31 декабря ряд украинских СМИ объявил, что в Киеве и в Сумской области были слышны взрывы. По информации издания «Страна.ua», в городе Шостке на севере Украины были разрушены несколько инфраструктурных объектов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за 2024 год ВС страны взяли под контроль более 210 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, предает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Boeing 737 в Южной Корее разбился из-за сочетания факторов
- СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель
- Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты
- МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине
- СМИ: Хуситы атаковали авианосец США
- Умер актер из «Звездных войн» Энгус МакИннес
- Гладков: За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 40 раз
- В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер»
- Летевшие в Казань рейсы из Сургута и Томска перенаправили в Бегишево
- СМИ: В Шостке прогремели взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru