МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине

На Украине ВС России нанесли удар высокоточным оружием по заводу, производящему пороховые заряды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные также применили БПЛА. При этом кроме объекта ВПК, ВС РФ смогли поразить один из военных аэродромов на Украине.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что несколько украинских объектов подверглись массированной ракетной атаке. Отмечалось, что они были поражены ракетами Х-101, Х-22 и «Калибрами». По предварительной информации, большинство из этих объектов располагаются в центре и на западе Украины.

В Смоленской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза

31 декабря ряд украинских СМИ объявил, что в Киеве и в Сумской области были слышны взрывы. По информации издания «Страна.ua», в городе Шостке на севере Украины были разрушены несколько инфраструктурных объектов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за 2024 год ВС страны взяли под контроль более 210 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, предает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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