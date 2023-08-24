В Кемеровской области кандидаты в депутаты заксобрания не пришли на теледебаты

Участвовать в дебатах должны были кандидаты в депутаты заксобрания Кузбасса от ЛДПР и КПРФ, однако никто из них на эфир не пришёл.

«В студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание», - заявил ведущий Андрей Торопов.

Представители партий пояснили, что кандидаты были слишком заняты и поэтому прийти в студию не смогли.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в преддверии региональных выборов рассказал «Радиоточке НСН», что самая непредсказуемая кампания складывается в Хакасии.

