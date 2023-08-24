В Кемеровской области кандидаты в депутаты заксобрания не пришли на теледебаты
Теледебаты, которые должны были пройти в студии кузбасской редакции «России 1», не состоялись по причине неявки участников.
Участвовать в дебатах должны были кандидаты в депутаты заксобрания Кузбасса от ЛДПР и КПРФ, однако никто из них на эфир не пришёл.
«В студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание», - заявил ведущий Андрей Торопов.
Представители партий пояснили, что кандидаты были слишком заняты и поэтому прийти в студию не смогли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru