Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах

По словам бывшего президента США, он опережает ближайшего конкурента на 50 очков. Трамп подчеркнул, что это своеобразный рекорд, который позволяет ему не участвовать в подобных мероприятиях.

Первые дебаты претендентов на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года от республиканцев запланированы на 23 августа.

Ранее прокурор округа Фултон штата Джорджия Фэни Уиллис предложила начать в 2024 году разбирательство с участием экс-президента Дональда Трампа по делу о возможном вмешательстве в прошлые президентские выборы в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

