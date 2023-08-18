Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что заметно опережает всех своих конкурентов из Республиканской партии в борьбе за право быть выдвинутым на президентские выборы 2024 года. Он также объявил, что поэтому не станет участвовать в дебатах с другими кандидатами, сообщает ТАСС.
По словам бывшего президента США, он опережает ближайшего конкурента на 50 очков. Трамп подчеркнул, что это своеобразный рекорд, который позволяет ему не участвовать в подобных мероприятиях.
Первые дебаты претендентов на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года от республиканцев запланированы на 23 августа.
Ранее прокурор округа Фултон штата Джорджия Фэни Уиллис предложила начать в 2024 году разбирательство с участием экс-президента Дональда Трампа по делу о возможном вмешательстве в прошлые президентские выборы в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru