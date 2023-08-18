Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что заметно опережает всех своих конкурентов из Республиканской партии в борьбе за право быть выдвинутым на президентские выборы 2024 года. Он также объявил, что поэтому не станет участвовать в дебатах с другими кандидатами, сообщает ТАСС.

Близость к победе. Главные кандидаты в президенты США ведут политическую игру

По словам бывшего президента США, он опережает ближайшего конкурента на 50 очков. Трамп подчеркнул, что это своеобразный рекорд, который позволяет ему не участвовать в подобных мероприятиях.

Первые дебаты претендентов на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года от республиканцев запланированы на 23 августа.

Ранее прокурор округа Фултон штата Джорджия Фэни Уиллис предложила начать в 2024 году разбирательство с участием экс-президента Дональда Трампа по делу о возможном вмешательстве в прошлые президентские выборы в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы Президента СШАВыборы в СШАПолитические ДебатыДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры