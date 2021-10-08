В Кемерово школьника без сменки заставили ходить в носках
Следственный комитет России проводит проверку информации, согласно которой, школьника в Кемерово якобы заставили ходить в носках по бетонному полу из-за отсутствия сменной обуви, сообщает «РЕН ТВ».
В интернете женщина опубликовала пост о том, что учитель одной из школ города заставила ее сына снять обувь и весь день ходить босиком. Это произошло из-за отсутствия сменки у ученика третьего класса. «Мальчику восемь лет, послушался и весь день ходил и морозил на бетонном полу ноги», – написала его мать.
Кузбасские следователи выясняются все обстоятельства инцидента, чтобы принять процессуальное решение.
Ранее в одной из школ Воркуты учитель во время урока замахнулся на школьника и попытался его ударить.
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