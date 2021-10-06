Учитель физкультуры набросился на ребенка в одной из школ Воркуты
В одной из школ Воркуты учитель во время урока замахнулся на школьника и попытался его ударить, сообщает телеканал «360».
Кадры попали на видео. Инцидент произошел в средней школе № 39 на уроке физкультуры. Подросток обратил внимание на то, что несколько преподавателей играли в баскетбол в обычной, а не спортивной обуви. Школьник решил спросить, можно ли ему тоже позаниматься в туфлях.
На это учитель отреагировал очень агрессивно. Этот момент попал на кадры. По словам ученика, «школа говорит, чтоб я удалил видео». В самом образовательном учреждении сообщили, что уже начали свою проверку.
Какое-либо агрессивное действие со стороны учителя — травля, унижение, оскорбление — способно нанести психике ребенка непоправимый вред, заявил врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в пресс-центре НСН.
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