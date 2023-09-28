В Казани задержана хозяйка борделя с несовершеннолетними и наркотиками

В Казани владелица борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами стала фигуранткой уголовного дела, сообщает «РЕН ТВ».

Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди молодежи

35-летняя женщина является матерью троих детей. Полицейским удалось выяснить о ее нелегальном бизнесе. Женщина управляла массажным салоном, где клиентов обслуживали девушки, употреблявшие запрещенные вещества. Некоторым из них не было 18 лет.

Заведено уголовное дело за организацию занятия проституцией.

Ранее шеф-повар Ивлев предложил легализовать в России проституцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиПроституция

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