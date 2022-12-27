Шеф-повар Ивлев предложил легализовать в России проституцию

Он отметил, что древнейшая профессия давно узаконена в Европе, а у работниц, которые регулярно сдают анализы, даже существуют профсоюзы.

«Ну если жена дура, вечно голова у неё болит, понимаешь? Ну с ума же сойдешь, мозоли натрёшь. Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?» - сказал Ивлев.

Шеф-повар добавил, что сам не пользуется услугами проституток, однако относится к ним с уважением.

Ранее Ивлев заявил, что салат оливье заигрет новыми красками, если добавить в него немного сливочного хрена, сообщает RT.

