Шеф-повар Ивлев предложил легализовать в России проституцию
Шеф-повар Константин Ивлев в эфире YouTube-канала Анастасии Ивлеевой Agentshow 3.0 заявил, что в России следует легализовать проституцию.
Он отметил, что древнейшая профессия давно узаконена в Европе, а у работниц, которые регулярно сдают анализы, даже существуют профсоюзы.
«Ну если жена дура, вечно голова у неё болит, понимаешь? Ну с ума же сойдешь, мозоли натрёшь. Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?» - сказал Ивлев.
Шеф-повар добавил, что сам не пользуется услугами проституток, однако относится к ним с уважением.
Ранее Ивлев заявил, что салат оливье заигрет новыми красками, если добавить в него немного сливочного хрена, сообщает RT.
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