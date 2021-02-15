В Казани состоялся согласованный властями митинг оппозиции

14 февраля в Казани прошел согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих, сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоялось под стенами Казанского кремля. Организаторам разрешили собрать 200 человек, что соответствует санитарным ограничениям на фоне эпидемии коронавируса.

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По этой причине на площадь пропустили не всех пришедших, остальные остались за ограждением. Участники акции разошлись почти за час до окончания согласованного для митинга времени. В соцсетях появилось видео задержания на одной из центральных улиц Казани.

Накануне в Москве и Санкт Петербурге женщины выстроились в «Цепь солидарности» против политических репрессий и задержаний. Обе акции прошли стихийно.

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ФОТО: скрин видео Дождь/Эдуард Бурмистров
ТЕГИ:МитингКазань
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