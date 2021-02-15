В Казани состоялся согласованный властями митинг оппозиции
14 февраля в Казани прошел согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих, сообщает РИА Новости.
Мероприятие состоялось под стенами Казанского кремля. Организаторам разрешили собрать 200 человек, что соответствует санитарным ограничениям на фоне эпидемии коронавируса.
По этой причине на площадь пропустили не всех пришедших, остальные остались за ограждением. Участники акции разошлись почти за час до окончания согласованного для митинга времени. В соцсетях появилось видео задержания на одной из центральных улиц Казани.
Накануне в Москве и Санкт Петербурге женщины выстроились в «Цепь солидарности» против политических репрессий и задержаний. Обе акции прошли стихийно.
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