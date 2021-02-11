Петербуржец отсудил 72 тысячи рублей у Минфина и МВД за арест после митинга
Александр Гусаров из Петербурга отсудил у Минфина России и МВД в общей сложности 72 265 рублей за неправомерное задержание после митинга 9 сентября 2018 года и административный арест, сообщила пресс-служба городских судов.
Как говорится в сообщении пресс-службы, 9 сентября 2018 года его задержали и доставили в отдел полиции, где на на него составили протоколы об административном задержании и административном правонарушении.
На следующий день суд признал его виновном в этом правонарушении и отправлен под административный арест на 7 суток, которые он и отбыл. После обжалований этого ареста в суде было доказано, что факта правонарушения не было.
Истец подал иски к Минфину и МВД РФ, он хотел получить в общей сложности компенсацию на сумму почти 800 тысяч рублей, суд удовлетворил его требования лишь частично.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- СМИ: глава ПФР России покидает свой пост
- «Не хочу обезьянничать»: Путин предположил, что привьется от COVID-19 летом или осенью
- Новый суперкомпьютер отправят на МКС
- Дуров рассказал о механизме рекламы в Telegram
- Захарова: Высланные из РФ дипломаты сознательно нарушили закон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru