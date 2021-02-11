Петербуржец отсудил 72 тысячи рублей у Минфина и МВД за арест после митинга

Александр Гусаров из Петербурга отсудил у Минфина России и МВД в общей сложности 72 265 рублей за неправомерное задержание после митинга 9 сентября 2018 года и административный арест, сообщила пресс-служба городских судов.

Как говорится в сообщении пресс-службы, 9 сентября 2018 года его задержали и доставили в отдел полиции, где на на него составили протоколы об административном задержании и административном правонарушении.

На следующий день суд признал его виновном в этом правонарушении и отправлен под административный арест на 7 суток, которые он и отбыл. После обжалований этого ареста в суде было доказано, что факта правонарушения не было.

Истец подал иски к Минфину и МВД РФ, он хотел получить в общей сложности компенсацию на сумму почти 800 тысяч рублей, суд удовлетворил его требования лишь частично.

