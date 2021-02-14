В Москве и Петербурге проходят женские акции против политических репрессий и задержаний
В Москве и Санкт Петербурге женщины выстроились в «Цепь солидарности» против политических репрессий и задержаний. Обе акции проходят стихийно.
В столице акция организована на Старом Арбате женщины, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев.
Живая цепь выстроилась около памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Акция посвящена политзаключенным, активисткам и Юлии Навальной.
По данным издания Baza, в цепи стоят около 160 человек, но люди продолжают подходить. Среди них замечены националисты из движения SERB.
В начале акции всем участницам подарили цветы члены «Волонтерской роты Боевого братства», уточняет Telegram-канал «Подъем».
Площадь, на которой проходит акция, патрулируют представители правоохранительных органов, пишет Газета.ru.
В Петербурге активистки тоже выстроились в живую цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий. Участницы акции читают стихи Анны Ахматовой, у некоторых в руках сердечки. По данным Фонтанка.ru, в ней участвуют 100 активисток.
Несмотря на то, что акция не была согласована, порядок на Воскресенской набережной обеспечивает единственная полицейская машина.
Ранее стало известно, что супруга Алексея Навального Юлия улетела в Германию. По данным СМИ, визит носит частный характер. Навальную заметили во Франкфурте-на-Майне.
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