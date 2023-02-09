В Казане от отравления угарным газом погиб ребенок
Пятеро детей 2008–2015 годов рождения отравились угарным газом в Казани, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СК РФ по Татарстану.
Кроме того, в частном доме на улице Зелинского было обнаружено тело 17-летней девушки. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По словам следователей, в доме были установлены газовые колонка и котел, при этом тяга в самой ванной комнате отсутствовала. Погибшая девушка в момент смерти находилась в ванной.
Кроме того, в Казани отравились угарным газом еще три человека, в том числе один ребенок. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Батыршина.
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