В Казане от отравления угарным газом погиб ребенок

Кроме того, в частном доме на улице Зелинского было обнаружено тело 17-летней девушки. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По словам следователей, в доме были установлены газовые колонка и котел, при этом тяга в самой ванной комнате отсутствовала. Погибшая девушка в момент смерти находилась в ванной.

Кроме того, в Казани отравились угарным газом еще три человека, в том числе один ребенок. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Батыршина.

