Два человека и ребенок отравились угарным газом в жилом доме в Казани
Три человека, в том числе один ребенок, отравились угарным газом в Казани, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
Инцидент произошел 8 января в квартире жилого дома на улице Батыршина. Пострадали 40-летняя женщина 19-летний молодой человек, а также 9-летний ребенок.
По данному факту организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
Ранее пять человек, среди которых трое детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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