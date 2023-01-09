Два человека и ребенок отравились угарным газом в жилом доме в Казани

Три человека, в том числе один ребенок, отравились угарным газом в Казани, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

Трое детей госпитализированы в Саратове после отравления угарным газом

Инцидент произошел 8 января в квартире жилого дома на улице Батыршина. Пострадали 40-летняя женщина 19-летний молодой человек, а также 9-летний ребенок.

По данному факту организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Ранее пять человек, среди которых трое детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазаньОтравления
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры