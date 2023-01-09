Два человека и ребенок отравились угарным газом в жилом доме в Казани

Инцидент произошел 8 января в квартире жилого дома на улице Батыршина. Пострадали 40-летняя женщина 19-летний молодой человек, а также 9-летний ребенок.

По данному факту организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Ранее пять человек, среди которых трое детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

