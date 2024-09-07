В Казахстане запретили вебкам
В Казахстане ввели уголовное наказание за вебкам, сообщает Tengrinews.
Статью казахского УК о запрете содержания притонов и борделей дополнили формулировками «оказание иных услуг сексуального характера». В примечании законодатели указали, что под иными услугами понимается удовлетворение половых потребностей дистанционным путём в целях получения дохода.
Уголовную ответственность в стране также ввели и за вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, пропаганду и (или) рекламу проституции и организацию или содержание притонов для занятия проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.
Ранее подобный закон приняло правительство Кыргызстана.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН ранее заявил, что в России необходимо запретить вебкам на законодательном уровне, так как сегодня эти модели пользуются правовым пробелом и тем, что они официально разрешены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru