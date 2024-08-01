«Пойдут в уборщицы и кассиры!»: Милонов призвал запретить вебкам в России
Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что вебкам-модели сегодня пользуются правовым пробелом, поэтому эту сферу нужно законодательно ограничить.
В России необходимо запретить вебкам на законодательном уровне, так как сегодня эти модели пользуются правовым пробелом и тем, что они официально разрешены, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Президент Киргизии Садыр Жапаров накануне подписал закон, вводящий уголовную ответственность за организацию вебкам-студий. Для организаторов вебкам-студий предусмотрены штрафы в 100-300 тысяч сомов или уголовная ответственность в виде лишения свободы до семи лет. Милонов рассказал, как с этим направлением обстоят дела в России.
«Под понятие «проституция» это не подходит, поэтому они и пользуются этим правовым пробелом. Я думаю, что нужно подготовить изменения в законодательство, где будет описан случай именно вебкама. В целом вебкам нельзя включить в проституцию, так как нет двух людей и нет физического контакта. Тут надо спокойно принять закон, который ограничит развязные действия через интернет», - объяснил он.
Милонов пообещал лично выдвинуть такую инициативу, а также успокоил вебкамщиц, отметив, что они смогут найти себя в других сферах.
«Я лично это предложу, не переживайте, мы этим вопросом займемся. Под распространение порнографии вебкам тоже не подходит, так как распространение – это определенному кругу лиц, а в данном случае есть именно частное общение. Они пользуются тем, что это частный контакт, общение. Это требует законодательного урегулирования. Вебкамщицы могут найти себя в других сферах. Мы сейчас ограничиваем работу гастарбайтеров, поэтому новые вакансии будут для них – уборщицы, кассиры, трудоустроим их. Понимаю, что кому-то станет неудобно от этого, так как это огромная индустрия. Когда есть большие деньги, есть и большие лоббисты. Мы до сих пор не можем вейпы запретить, почему? Потому что это миллиарды рублей», - заключил депутат.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал разграничить контент эротического содержания и «порнографию», производство которой недопустимо на территории РФ.
«Эти модели производят разный контент, он бывает эротического содержания, который может показываться на аудиторию 18+. А если контент порнографического содержания, он должен быть запрещен, производство его на территории РФ должно быть запрещено. Вполне реально такие законодательные нормы принять. Вопрос будет только в том, как это контролировать. С другой стороны, мы не сможем контролировать иностранные ресурсы, а на территории России это реально», - добавил собеседник НСН.
Ранее в России член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко призвала ввести уголовную ответственность за пропаганду антиобщественного поведения в Сети, в том числе вебкам, передает «Радиоточка НСН».
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