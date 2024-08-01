«Порочная история»: Депутат Госдумы Буцкая призвала уберечь молодежь от вебкама

Государство должно предостеречь молодежь от ошибки становления на «скользкий» путь вебкама, тем более, что такие занятия не помогают демографии, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.

Государство срочно должно обозначить, что занятие вебкамом неприемлемо и недопустимо, так как это в первую очередь противоречит задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным, о выходе из демографического кризиса. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Свою кандидатуру в депутаты горсовета Омска собирается выдвинуть 29-летняя девушка, которая зарабатывает на жизнь как вебкам-модель и ню-фотограф, обратили внимание журналисты. Тем временем в Киргизии президент страны Садыр Жапаров законодательно запретил в стране занятия вебкамом. Теперь за организацию вебкам-студий, содействие и занятие проституцией в прямом эфире в стране вводятся штрафы. Буцкая отметила, что государство в России тоже должно принять меры, чтобы законодательно ограничить эту «порочную» индустрию.

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«Это совершенно порочная история. Не буду вдаваться в то, как это все стоит контролировать, наши коллеги из комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи точно расставят все точки над «i». Но эта индустрия совершенно не приближает нас к ответу на вопрос президента о том, где нам искать выход из демографического кризиса. С учетом того, сколько сейчас есть возможностей и для самореализации, и для поиска достойной работы с достойной зарплатой, чтобы потом было не стыдно выйти на улицу. Мы понимаем, что в молодости люди могут делать такие шаги, которые перечеркивают всю их жизнь. Наша задача не допустить, чтобы подростки вставали на такой путь по недопониманию или незнанию, или основываясь на том, что если не запрещено, то разрешено. Мы как государство срочно должны поставить знак, что сюда нельзя. Обозначить, что если ты пойдешь на этот скользкий и неоднозначный путь, то это потом отразится на всей твоей жизни. Вот эти флажки мы точно должны поставить», - поделилась своим мнением депутат.

Ранее член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко выступила за необходимость уголовной ответственности за кибербуллинг и вебкам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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