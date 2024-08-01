«Порочная история»: Депутат Госдумы Буцкая призвала уберечь молодежь от вебкама

Государство срочно должно обозначить, что занятие вебкамом неприемлемо и недопустимо, так как это в первую очередь противоречит задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным, о выходе из демографического кризиса. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Свою кандидатуру в депутаты горсовета Омска собирается выдвинуть 29-летняя девушка, которая зарабатывает на жизнь как вебкам-модель и ню-фотограф, обратили внимание журналисты. Тем временем в Киргизии президент страны Садыр Жапаров законодательно запретил в стране занятия вебкамом. Теперь за организацию вебкам-студий, содействие и занятие проституцией в прямом эфире в стране вводятся штрафы. Буцкая отметила, что государство в России тоже должно принять меры, чтобы законодательно ограничить эту «порочную» индустрию.