В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT

Где именно произошло задержание и при каких обстоятельствах, не уточняется.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, в республике задержали в ходе беспорядков 4 404 человека в нескольких регионах страны. Сообщается, что среди задержанных есть и иностранные граждане.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на представителей СМИ в Казахстане совершены нападения.

«Есть факты нападения на журналистов. По нашим данным, никто из российских журналистов пока не пострадал. Мы продолжаем следить за ситуацией», - сказал собеседник НСН.