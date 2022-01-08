В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT
Правоохранители Казахстана задержали на территории республики внештатного корреспондента RT Станислав Обищенко, сообщает телеканал.
Где именно произошло задержание и при каких обстоятельствах, не уточняется.
По данным министерства внутренних дел Казахстана, в республике задержали в ходе беспорядков 4 404 человека в нескольких регионах страны. Сообщается, что среди задержанных есть и иностранные граждане.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на представителей СМИ в Казахстане совершены нападения.
«Есть факты нападения на журналистов. По нашим данным, никто из российских журналистов пока не пострадал. Мы продолжаем следить за ситуацией», - сказал собеседник НСН.
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