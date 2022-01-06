Глава СЖР: Никто из российских журналистов в Казахстане не пострадал

По словам Владимира Соловьева, на представителей СМИ в Казахстане совершены нападения.

«Есть факты нападения на журналистов. По нашим данным, никто из российских журналистов пока не пострадал. Мы продолжаем следить за ситуацией», - заявил собеседник НСН.

Протесты вспыхнули в Казахстане против повышения цен на сжиженный газ. Мирные митинги переросли в беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения сначала в ряде районов, а затем по всей стране.

