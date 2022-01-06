Глава СЖР: Никто из российских журналистов в Казахстане не пострадал

Председатель Союза журналистов России в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о нападении на журналистов в Казахстане.

Расположенные в в Алма-Ате офисы пяти телевизионных каналов подверглись нападению участников беспорядков 5 января, пишут «Известия» со ссылкой на «Хабар 24».

По данным СМИ, были разгромлены офисы каналов «Мир», «Хабар 24», «Евразия» и «КТК», а также «Казахстан», один из сотрудников которого пострадал. Сумма ущерба, нанесённого мародёрами, ещё не объявлена.

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о захватах офисов СМИ в Казахстане и отношении к журналистам протестующих.

«Ситуация там (в Казахстане – прим. НСН) сложная и непонятная. Известно, что разгромлена студия телеканала «Мир». Об этом было заявлено в центральном офисе (московском) еще вчера. Повреждена аппаратура и первого казахского телеканала («Казазахстан» - прим. НСН). Известно, что отношение протестующих и тех, кто участвует в беспорядках, к журналистам очень плохое», - отметил председатель СЖР.

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По словам Владимира Соловьева, на представителей СМИ в Казахстане совершены нападения.

«Есть факты нападения на журналистов. По нашим данным, никто из российских журналистов пока не пострадал. Мы продолжаем следить за ситуацией», - заявил собеседник НСН.

Протесты вспыхнули в Казахстане против повышения цен на сжиженный газ. Мирные митинги переросли в беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения сначала в ряде районов, а затем по всей стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиЖурналистыКазахстанВладимир СоловьевСоюз Журналистов России
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