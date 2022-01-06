Журналист ранен в казахстанской Алма-Ате

Во время стрельбы в Алма-Ате оказался ранен журналист одного из казахстанских СМИ, сообщает Sputnik Казахстан.

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«Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение в ногу во время зачистки в Алма-Ате. Силовики оказали ему первую помощь. Пострадавший ждёт медиков», — цитирует сообщение RT.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на представителей СМИ в Казахстане совершены нападения.

«Есть факты нападения на журналистов. По нашим данным, никто из российских журналистов пока не пострадал. Мы продолжаем следить за ситуацией», - сказал собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыБеспорядкиКазахстан
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