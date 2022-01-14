В Казахстане вводят ограничения из-за «омикрона»
Власти Казахстана объявили о введении дополнительных ограничений из-за резкого роста числа заражений штаммом «омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что для посещения спортивно-оздоровительных учреждений будет требоваться справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 7 суток. Такое требование уже действует в стране при посещении торговых центров и мест общественного питания.
По данным Минздрава, с начала года в республике резко выросло число заражений. В ведомстве это связывают с массовыми акциями протеста, начавшимися в стране с начала нового года.
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