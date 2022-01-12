«Слов нет!» Мухин о реакции запада на погромы в Казахстане

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Более 1,6 тыс. протестантов задержали в Алма-Ате

В Алма-Ате правоохранители задержали 1 тысячу 678 мародеров, участников террористических атак и других незаконных акций. Об этом сообщили в комендатуре города. Отмечается, что у них изъяли 1 тысячу 476 боеприпасов и 36 единиц огнестрельного оружия. 

Алексей Мухин: «Изъятие оружия продолжается, а нанесенный ущерб стране уже подходит к 250 миллионам долларов. Что там нам наши западные партнеры говорили о «мирном протесте»? Слов нет! Как я понимаю, понятие "репутация" в западном сообществе все еще отсутствует», - резюмировал политолог. 

2

Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру Смаилова на пост премьера республики

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили представленную президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым кандидатуру бывшего первого вице-премьера Смаилова на пост премьера.

Алексей Мухин: «Вроде жизнь налаживается. А наше минобороны эвакуировало из Казахстана более 2 тысяч россиян и иностранцев. Если ситуация стабилизировалась, как заявил президент Токаев, то почему эвакуация продолжается? Пока вопросов к органам власти республики больше, чем ответов», - добавил собеседник НСН. 

3

Байден в третий раз совершил одну и ту же ошибку

Американский лидер Джо Байден вновь назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. На этот раз Байден оговорился во время выступления в Университетском центре Атланты.

Алексей Мухин: «Видимо, для отвлечения внимания от внутренних проблем Госдеп США потребовали от России "разъяснений" из-за учений на западе нашей страны. Так сказать, в рамках де-эскалации конфликта вокруг Украины. А другой представитель этого заведения Нуланд, вообще призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу. Мы помним, как нам рассказывали, что элементы ПРО, размещенные в ряде восточноевропейских стран, не против России, а против Ирана и даже Северной Кореи. Ну и что теперь? Единожды солгав, доверия нет тебе, вот так, ребята», - отметил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Авторские НовостиДжо БайденНАТОКазахстан
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