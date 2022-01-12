«Слов нет!» Мухин о реакции запада на погромы в Казахстане

Алексей Мухин: «Видимо, для отвлечения внимания от внутренних проблем Госдеп США потребовали от России "разъяснений" из-за учений на западе нашей страны. Так сказать, в рамках де-эскалации конфликта вокруг Украины. А другой представитель этого заведения Нуланд, вообще призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу. Мы помним, как нам рассказывали, что элементы ПРО, размещенные в ряде восточноевропейских стран, не против России, а против Ирана и даже Северной Кореи. Ну и что теперь? Единожды солгав, доверия нет тебе, вот так, ребята», - отметил он.

