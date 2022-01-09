В Казахстане возбудили 125 дел после беспорядков

Задержаны более 5 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ходе протестов в Казахстане задержали 4 404 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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