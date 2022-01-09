В Казахстане возбудили 125 дел после беспорядков

МИД: Россия на уступки не пойдёт в диалоге с США по гарантиям безопасности

Казахстанские правоохранительные органы задержали во время беспорядков почти 6 тыс. человек, среди них много иностранцев

СМИ: Фабио Каннаваро станет главным тренером сборной Польши перед стыковыми матчами на ЧМ-2022

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