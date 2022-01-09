Россия фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана

Так, дипломат отметил координацию «из зарубежных центров проявлений террористического и криминального характера», зафиксированную российском МИДом, носившую массовый характер

«[Попытки вмешательства], к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны», — сказал Рябков.

Также Рябков, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Москва не намерена обсуждать с США вопрос Казахстана, дипломат ответил отрицательно. Замглавы ведомства подчеркнул, что тема Казахстана не касается Вашингтона.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, какими сложными были отношения Казахстана и России.

«Я не исключаю влияние Запада, но оно носит дополнительный и не решающий характер. Видеть в этом руку Запада, как и руку Москвы – полнейший идиотизм. Запад – мировая сила, как и мы. И мы действуем одинаково. В результате операции ОДКБ Россия получает рычаг влияния. Ведь все эти годы Назарбаев искусно ограничивал возможности нашего влияния на жизнь Казахстана. Казахстан с 90-х годов привлекает западные инвестиции, а российские – нет. Казахстан привлекает западный некоммерческий сектор. В случае, когда там Запад гладили по голове, в нашем – отрубали руки», - пояснил Затулин.



