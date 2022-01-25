«Серый» майнинг назвали причиной блэкаута в Казахстане

«Серый» майнинг мог привести к блэкауту в Центральной Азии, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана на выборах в 2019 году Амиржан Косанов.

«В Казахстане никаких ЧП не произошло, но республика сейчас занимает одно из передовых мест по майнингу. Майнеры используют электростанции, очень большое количество электроэнергии. Это влияет на напряжение в сети, на имеющиеся резервы. Поэтому многие специалисты говорят, что виноваты майнинговые компании. Власти Казахстана сейчас пытаются это регулировать. Китай в свое время принял запретительные меры, и многие майнеры перешли в Казахстан. Власти республики только-только принимают меры, чтобы этих серых майнеров вывести на свет, чтобы они легально работали», - сказал политик.

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане сегодня произошли масштабные перебои с электричеством. Минэнерго Узбекистана сообщило, что электросети повредились после аварии, из-за которой изменилось напряжение на линиях из Казахстана. Казахстанская компания по управлению электросетями указала на значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия) — произошел наброс мощности на транзит электроэнергии.