«Серый» майнинг назвали причиной блэкаута в Казахстане
Экс-кандидат в президенты Казахстана рассказал НСН, что без электроснабжения осталась вся Центральная Азия из-за советского наследия и незаконного майнинга, процветающего в Казахстане.
«Серый» майнинг мог привести к блэкауту в Центральной Азии, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана на выборах в 2019 году Амиржан Косанов.
«В Казахстане никаких ЧП не произошло, но республика сейчас занимает одно из передовых мест по майнингу. Майнеры используют электростанции, очень большое количество электроэнергии. Это влияет на напряжение в сети, на имеющиеся резервы. Поэтому многие специалисты говорят, что виноваты майнинговые компании. Власти Казахстана сейчас пытаются это регулировать. Китай в свое время принял запретительные меры, и многие майнеры перешли в Казахстан. Власти республики только-только принимают меры, чтобы этих серых майнеров вывести на свет, чтобы они легально работали», - сказал политик.
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане сегодня произошли масштабные перебои с электричеством. Минэнерго Узбекистана сообщило, что электросети повредились после аварии, из-за которой изменилось напряжение на линиях из Казахстана. Казахстанская компания по управлению электросетями указала на значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия) — произошел наброс мощности на транзит электроэнергии.
Виной тому, что энергосбой случился такого масштаба, Косанов назвал советское наследие - то, что Казахстан, Киргизия и Узбекистан, будучи самостоятельными государствами, до сих пор находятся в едином энергокольце Центральной Азии.
«Это все атавизмы советского прошлого, когда энергосистемы трех стран были в оном энергокольце. В результате получилось так, что три независимых государства зависят друг от друга. Здесь много причин - это имеет отношение и к выработке электроэнергии, хранению, распределению. Есть межгосударственное соглашение по этому поводу. Сейчас это независимые государства, но ситуация в каждом из них влияет на энергообеспечение другого и у каждого государства свой интерес», - отметил экс-кандидат в президенты Казахстана.
В акимате Алма-Аты во вторник сообщили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях. Электричества также нет в Шымкенте, Таразе и Туркестанской области.
В Ташкенте и многих регионах Узбекистана сбои начались с 11:00 (9:00 мск). Была приостановлена работа Ташкентского метрополитена, на улицах отключились светофоры, а аэропорт временно перестал принимать рейсы, жителей предупредили о перебоях в сетях отопления, канализации и водоснабжения.
Электроэнергия отключилась также почти по всей Киргизии. Жители остались без света, в Бишкеке отключились насосные станции.
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