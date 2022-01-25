Отключение электричества в Киргизии не повлияло на боеготовность российской базы

Отключение электроэнергии в Киргизии не повлияло на боеготовность объектов Центрального военного округа, подразделения российской военной базы Кант несут службу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

ФАС проверит рост цен на электричество по всей России

Так, нарушений в системе боевого управления отмечено не было.

Отключение электроэнергии произошло 25 января в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Отмечалось, что в Бишкеке на фоне отключения перестали работать насосные станции, а в Ташкенте остановлено метро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная БазаЭлектричествоКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры