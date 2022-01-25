Отключение электричества в Киргизии не повлияло на боеготовность российской базы
Отключение электроэнергии в Киргизии не повлияло на боеготовность объектов Центрального военного округа, подразделения российской военной базы Кант несут службу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
Так, нарушений в системе боевого управления отмечено не было.
Отключение электроэнергии произошло 25 января в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Отмечалось, что в Бишкеке на фоне отключения перестали работать насосные станции, а в Ташкенте остановлено метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru