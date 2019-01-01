Канадские ученые изобрели универсальную кровь

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На научные опыты было потрачено четыре года изысканий. По мнению исследователей, их работа позволит сделать донорскую кровь гораздо более доступной.
Ранее заведующий отделением переливания крови Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшовзаявил НСН, что в последние годы увеличилось количество молодых доноров.