В мире

Канадские ученые изобрели универсальную кровь

12 июня21:00

Сотрудники университета Британской Колумбии в Канаде в результате исследований антигенов нашли способ преобразовать вторую группу крови в универсальную.

Исследователи выявили кишечные бактерии, способные удалять «лишние» молекулы сахара из крови второй группы и преобразовывать ее в универсальную донорскую кровь.

Донорство и кризис. Крови не жалко!

На научные опыты было потрачено четыре года изысканий. По мнению исследователей, их работа позволит сделать донорскую кровь гораздо более доступной.

Ранее заведующий отделением переливания крови Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов заявил НСН, что в последние годы увеличилось количество молодых доноров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонорствоУченыеИсследование