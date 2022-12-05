В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена
В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена Андрея Овсянкина, чтобы продать ее и выплатить долги «внучке» Газпромбанка Angophora Holdings Ltd, сообщает издание Global News.
Два года назад лондонский суд постановил Овсянкину выплатить компании почти 60 миллионов долларов. Бизнесмен же заявил, что получение компанией выручки от продажи недвижимости будет нарушением санкций со стороны Канады.
Накануне ТАСС сообщил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) отказалось комментировать информацию о личности задержанного в Лондоне гражданина РФ. При этом ранее NCA распространило сообщение о том, что 1 декабря в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог. А позднее источник ТАСС сообщил, что речь идет о задержании бизнесмена Михаила Фридмана
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