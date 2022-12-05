В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена

Накануне ТАСС сообщил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) отказалось комментировать информацию о личности задержанного в Лондоне гражданина РФ. При этом ранее NCA распространило сообщение о том, что 1 декабря в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог. А позднее источник ТАСС сообщил, что речь идет о задержании бизнесмена Михаила Фридмана

