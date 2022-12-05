«Торговля за свободу»: Названы причины задержания Фридмана в Лондоне
Фридман торгуется с британскими спецслужбами за свободу пользования своим капиталом в западном мире, отметил в эфире НСН политолог Сергей Марков.
Спецслужбы Лондона задержали Михаила Фридмана, чтобы в обмен на его финансовую свободу получить доступ к людям, связанным с верхушкой российской власти, либо же от основателя «Альфа-Банка» требуют участия в диверсионных атаках, предположил общественный деятель и политолог Сергей Марков в разговоре с НСН.
Накануне ТАСС сообщил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) отказалось комментировать информацию о личности задержанного в Лондоне гражданина РФ. При этом ранее NCA распространило сообщение о том, что 1 декабря в Лондоне был задержан российский предприниматель, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог. А позднее источник ТАСС сообщил, что речь идет о задержании бизнесмена Михаила Фридмана. Сергей Марков считает, что Фридман хочет выторговать финансовую свободу.
«Демократия и правовое государство в Европе остались в прошлом. Сейчас там новый невиданный тип сложносочиненной диктатуры, который пока еще не получил своего внятного описания. Там принимаются политически мотивированные решения. Наверное, Фридман торгуется с ними с тем, что именно он должен передать за то, чтобы полностью получить свободу. Он хочет получить личную свободу, свободу пользования своими капиталами в этом западном мире, который сегодня отрезан от России. За это от него спецслужбы что-то требуют. Они таким образом с ним общаются: арестовывают, что-то изымают. Требуют, возможно, доступа к каким-то людям, связанным с верхушкой российской власти для того, чтобы спецслужбы могли выйти на них и завербовать. Либо требуют участия в диверсионных актах: экономических и финансовых», - сказал Марков.
Он также отметил, что британские спецслужбы могут использовать «Альфа-Банк» для того, чтобы провести экономическую дестабилизацию в России. При этом Марков не исключил, что российский бизнесмен мог просто нарушить закон.
«Возможно, они хотят как-то «Альфа-Банк» использовать для того, чтобы провести дестабилизацию, а может хотят, чтобы Фридман дал доступ к спецслужбам, чтобы те могли использовать их для терактов. Речь идет о том, что британские спецслужбы превратились в террористические организации. Но российские бизнесмены могут что-то нарушать. Фридману дали жесткие условия, ему не хватает на прислугу, к которой он привык. Эти условия не позволяют ему сохранить тот образ жизни, который он привык вести. А правоохранительные органы Британии провоцируют его на нарушение этих правил», - резюмировал Марков.
Так, в пресс-службе «Альфа-Банка» позднее сообщили, что его основатель Михаил Фридман не находится под арестом, а находится у себя дома. В свою очередь посольство РФ в Лондоне потребовало от властей Британии уведомить о причинах задержания гражданина РФ.
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