В Калужской области откроют маникюрные салоны и оптики

Отмечается, что организации смогут начать работу с 12 мая. Также получат разрешение вернутся к деятельности рыболовные магазины, фотоателье, часовые и ювелирные мастерские, лесозаготовительные предприятия, консалтинговые и кадровые агентства.

Это станет первым этапом смягчения ограничений, далее планируется открытие магазинов с отдельным входом и площадью не более 100 кв. метров.

Между тем, режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая. В Калужской области зарегистировано 1 641 случай заражения коронавирусом, 224 человека выздоровели, 13 умерли.

