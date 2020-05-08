В Калужской области откроют маникюрные салоны и оптики

Калужская область начнет снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, с разрешения возобновить деятельность маникюрным салонам, оптикам и ряду других организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

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Отмечается, что организации смогут начать работу с 12 мая. Также получат разрешение вернутся к деятельности рыболовные магазины, фотоателье, часовые и ювелирные мастерские, лесозаготовительные предприятия, консалтинговые и кадровые агентства.

Это станет первым этапом смягчения ограничений, далее планируется открытие магазинов с отдельным входом и площадью не более 100 кв. метров.

Между тем, режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая. В Калужской области зарегистировано 1 641 случай заражения коронавирусом, 224 человека выздоровели, 13 умерли.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусКалужская Область
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